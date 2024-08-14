Клуб Чеберка вибив зірковий Інтер в українському дербі Кубка МЛС

Вночі, о 2:40, за київським часом, в рамках кубка МЛС між собою зустрілись Коламбус Крю в якому грає Євген Чеберко та Інтер Маямі – Сергія Кривцова.

Кубкова гра двох американських клубів була дуже напружена та ніхто з суперників не хотів поступитась. У підсумку гольової престрілки між Інтер Маямі та Коламбус Крю перемогу здобув колектив, який представляє Євген Чеберко, пише 24 канал.

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Протистояння українців у кубку МЛС

Команда Бекхема активно розпочала гру 1/8 фіналу кубка МЛС та відзначилась першою. Згодом Інтер Маямі на 62-й хвилині подвоїв перевагу завдяки голу Гомеса, рахунок став 2:0.

Господарі не збирались здаватись та вирвали перемогу над командою Кривцова. За 13 хвилин до завершення матчу гравці Коламбус Крю тричі відзначились у ворота гостей та вибороли путівку у наступний раунд кубку МЛС.

Відеоогляд матчу Коламбус Крю – Інтер Маямі:

Український центрбек Коламбус Крю Євген Чеберко провів на полі 81-у хвилину, а його співвітчизник Сергій Кривцов не з'явився на полі до кінця матчу. У чвертьфіналі команда Чеберко зіграє проти Нью-Йорк-Сіті, 18 серпня.