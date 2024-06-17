Після ганебної поразки: Мудрика обрали Левом матчу з Румунією

Після матчів збірної України традиційно вболівальники обирають Лева матчу. Цього разу титул віддали Михайлу Мудрику.

У понеділок, 17 червня, Україна зазнала розгромної поразки від Румунії. Матч закінчився з рахунком 3:0.

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Мудрика обрали Левом матчу

Гравцю "Челсі" віддало свій голос 20% вболівальників.

До топ-3 увійшли також Андрій Лунін (19%) та Олександр Зінченко (11%).



Михайла Мудрика обрали Левом матчу / Фото з телеграм-каналу УАФ

У минулому матчі титул віддали Віталію Миколенку, який отримав травму. Це була товариська гра з Молдовою, де Україна перемогла 0:4.

Нагадаємо, що 21 червня Україна зіграє зі Словаччиною.