Футболіста Аргентини можуть депортувати з ЧС-2022 у Катарі через групове зґвалтування

З обойми збірної Аргентини може вилетіти ще один футболіст. Потенційна втрата півзахисника Тьяго Альмади не викликана пошкодженням чи сімейними проблемами, а все значно серйозніше.

Під час спалаху коронавірусу 21-річний півзахисник став організатором таємної вечірки. Але все б нічого, якби на ній не було здійснене групове зґвалтування.

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Скандальна справа навколо 21-річного футболіста

Раніше цю справу зам'яли, тому Альмаді вдалось замінити у заявці збірної Аргентини травмованого Хоакіна Корреа, та поїхати на чемпіонат світу у Катар.

Тепер ця справа знову набула розголосу. Адвокати постраждалої підготували апеляцію, яку вже 28 листопада подадуть до суду.

Цікаво, що через це Тьяго Альмаду можуть депортувати з Катару, який продовжує приймати футбольний Мундіаль. Адже за законодавством Катару, у країні заборонено перебувати особам, які притягнуті до слідств у своїх державах.

28 листопада вирішиться доля Альмади у заявці Аргентини на ЧС-2022.

Що відомо про Тьяго Альмаду

Півзахисник провів за національну команду лише один поєдинок, а точніше 36 хвилин. Дебют припав вересень 2022 року на товариську гру проти Гондурасу (3:0).

У цьому році змінив рідну Аргентину на виступи в американській Атланті.

За даними Transfermarkt, вартість Альмади оцінена у 15 мільйонів євро.

Зауважимо, що у першому матчі Аргентина сенсаційно поступилась Саудівській Аравії 1:2. На гол Ліонеля Мессі саудити відповіли двома м'ячами на старті другого тайму.

Альмада спостерігав за поєдинком із лави запасних та так і не з'явився на футбольному полі.

Наступний матч Аргентина на ЧС-2022 зіграє проти Мексики. Початок зустрічі 26 листопада о 21:00.