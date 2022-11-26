Футболіста Аргентини можуть депортувати з ЧС-2022 у Катарі через групове зґвалтування
Джерело:Noticias Argentinas
З обойми збірної Аргентини може вилетіти ще один футболіст. Потенційна втрата півзахисника Тьяго Альмади не викликана пошкодженням чи сімейними проблемами, а все значно серйозніше.
Під час спалаху коронавірусу 21-річний півзахисник став організатором таємної вечірки. Але все б нічого, якби на ній не було здійснене групове зґвалтування.
Цікаво дізнатись Футболісти Саудівської Аравії отримали коштовні подарунки після перемоги над Аргентиною на ЧС
Скандальна справа навколо 21-річного футболіста
Раніше цю справу зам'яли, тому Альмаді вдалось замінити у заявці збірної Аргентини травмованого Хоакіна Корреа, та поїхати на чемпіонат світу у Катар.
Тепер ця справа знову набула розголосу. Адвокати постраждалої підготували апеляцію, яку вже 28 листопада подадуть до суду.
Цікаво, що через це Тьяго Альмаду можуть депортувати з Катару, який продовжує приймати футбольний Мундіаль. Адже за законодавством Катару, у країні заборонено перебувати особам, які притягнуті до слідств у своїх державах.
28 листопада вирішиться доля Альмади у заявці Аргентини на ЧС-2022.
Що відомо про Тьяго Альмаду
- Півзахисник провів за національну команду лише один поєдинок, а точніше 36 хвилин. Дебют припав вересень 2022 року на товариську гру проти Гондурасу (3:0).
- У цьому році змінив рідну Аргентину на виступи в американській Атланті.
- За даними Transfermarkt, вартість Альмади оцінена у 15 мільйонів євро.
Зауважимо, що у першому матчі Аргентина сенсаційно поступилась Саудівській Аравії 1:2. На гол Ліонеля Мессі саудити відповіли двома м'ячами на старті другого тайму.
Альмада спостерігав за поєдинком із лави запасних та так і не з'явився на футбольному полі.До слова. Наступний матч Аргентина на ЧС-2022 зіграє проти Мексики. Початок зустрічі 26 листопада о 21:00.