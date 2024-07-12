Жорстокі санкції: клуби Серії А можуть бути відсторонені від міжнародних змагань

Італійських можуть позбавити участі в єврокубках та клубному Чемпіонаті світу. Зокрема країна може втратити право на проведення Євро-2032.

Член однієї з італійських партій запропонував внести правки до Декрету про спорт положення, що дозволяють клубам та футболістам напряму звертатися до адміністративних судів першої інстанції, оминаючи спортивні юрисдикції. А також надає лігам повну статутну, нормативну, організаційну та управлінську незалежність від Італійської федерації футболу (FIGC).

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Італія може залишитись поза міжнародними турнірами

Така ініціатива італійської влади отримала назву “поправка Муле” на честь ініціатора Джорджо Муле.

Зокрема правка передбачає для Серії А право висловлювати свою думку щодо резолюцій федерації, які її безпосередньо стосуються.

УЄФА та ФІФА розглядають "поправку Муле" як втручання влади в спорт і вже відправили главі FIGC листа, у якому висловили, що "поправка Муле" суперечить принципам та цінностям чинної футбольної системи.

Якщо поправка буде схвалена в початковому вигляді або в новій редакції, яка й далі буде містити елементи, згадані в цьому листі, у нас не буде іншого виходу, окрім як передати це питання нашим керівним органам для оцінки можливих заходів, включаючи можливе призупинення діяльності FIGC,

– йдеться у тексті листа.

Відзначимо, що 7 італійських клубів повинні зіграти у єврокубках в новому сезоні. Серед них Інтер, Мілан, Ювентус, Аталанта, Болонья, Рома та Лаціо