Клуб УПЛ Львів радикально змінив емблему: фото

Футбольний клуб Львів за кілька днів до старту чемпіонату України презентував новий логотип. Емблема зроблена на сучасний лад.

Зробили лева з цегли та бруківки

Було оновлено дизайн емблеми, але головні атрибути (кольори, зображення лева та символ команди міста) залишились.

Дивіться також Дніпро-1 оголосив про повернення результативного легіонера

Синій і золотий кольори нагадують про Україну та Львів, червоний відтінок – колір "містян". Лев на логотипі складається з цегли і бруківки, як і Львів, корона "царя звірів" – символ Данила Галицького, атрибут історичного надбання.

Нова емблема ФК Львів: фото