Клуб Романа Яремчука збирає гуманітарну допомогу для України: відео

Португальська Бенфіка, за яку виступає українець Роман Яремчук, почала кампанію, що має на меті допомогти постраждалим громадянам України унаслідок війни з Росією.

З 3 по 5 березня клуб пропонує вболівальникам доставляти речі зі списку нижче в офіційні магазини для допомоги українцям.

До слова Фанати влаштували овації Яремчуку: Роман не стримав сліз на фоні прапорів України – відео

Список необхідного:

Їжа: Консерви (наприклад, квасоля, нут, тунець, сардини, ковбаси тощо), енергетичні батончики, шоколадні цукерки, супи швидкого приготування.

Продукти першої допомоги: фізрозчини, водонепроникні пов’язки, компреси (стерильні та нестерильні), еластичні бинти, пластирі, одноразові рукавички, спирт етиловий, повідон йод(бетадин або інший), мазі від опіків.

Дитячі товари: сухе молоко, памперси, пелюшки, креми, дитячі серветки.

А також ковдри, автономні ліхтарики (батарейки не потрібні), павербанки.

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