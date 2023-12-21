Топ-клуби Європи готують обмін: Лунін може стати одноклубником Мудрика

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін привернув до себе увагу провідних клубів Європи. Надійна гра українця в останніх матчах може вплинути на подальший розвиток кар'єри.

Після травми Кепи Аррісабалаги свій шанс проявити себе отримав Андрій Лунін. Тепер тренер Реала Карло Анчелотті не може визначитися, хто з голкіперів у нього перший номер.

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Цікавий варіант для Луніна

Ба більше, мадридський клуб навіть запропонував Луніну продовжити контракт. Втім, на українського голкіпера є солідний покупець в Англії.

За інформацією іспанських ЗМІ, лондонський Челсі розглядає варіант з підписанням Луніна. В останніх поєдинках боси "пенсіонерів" не задоволені діями Роберта Санчеса. А тому готові здійснити обмін воротарями з Реалом: Кепа залишиться на постійній основі у Мадриді, а Лунін вирушить до Лондона.

Проте такий обмін голкіперами може відбутися не раніше літа. Зазначимо, що контракт Луніна з Реалом завершується 30 червня 2025 року. Ще на початку сезону Андрій був налаштований на зміну клубу.

Лунін в сезоні 2023/24

У нинішньому сезоні Андрій Лунін зіграв 9 матчів за "вершкових" у всіх турнірах.

За його участю Реал здобув 8 перемог і лише одного разу зіграв внічию.

На рахунку Луніна чотири "сухих" матчі. Всього у 9 поєдинках він пропустив 6 м'ячів.

Свій наступний матч Реал зіграє 21 грудня проти Алавеса. На поєдинок проти аутсайдера Ла Ліги Анчелотті поставить в рамку Кепу Аррісабалагу.