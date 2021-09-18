Клуб із США пропонував Динамо майже 3 мільйони за Сироту: кияни несподівано відмовили

Київське Динамо у літнє міжсезоння могло оформити трансфер Олександра Сироти. Захисник міг перебратись за океан.

Трансфер у США

Чемпіон УПЛ мав чудовий шанс оформити трансфер 21-річного захисника в американський чемпіонат. Такий перехід був би вигідним для киян, адже один із клубів МЛС пропонував солідну суму за Олександра Сироту.

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Наразі невідомо, який саме клуб із США цікавився футболістом. Команда готова була заплатити за Сироту 2,8 мільйона доларів. Але така пропозиція не влаштувала Динамо.

За даними Transfermarkt, перехід Сироти оцінений у 2 мільйони євро. Однак кияни хочуть виручити за перспективного центрбека значно більше. Контракт футболіста із Динамо розрахований до кінця вересня 2025 року.