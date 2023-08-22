Шахтар "зрікся" боротьби: Русин зацікавив ще один клуб з Європи, який може стати "трампліном"

Назарій Русин виявився досить бажаним гравцем на європейському ринку. Ще один колектив зацікавився у послугах форварда.

Назарій Русин зацікавивив клуб із бельгійського чемпіонату. Шахтар у свою чергу відходить від боротьби за нападника.

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Перехідний етап

Луганська Зоря може добре підзаробити з продажу Назарія Русина. Український нападник першочергово зацікавив англійський Сандерленд, котрий виступає у Чемпіоншипі. "Чорні коти" поставили перед собою завдання повернутись до еліти "Туманного Альбіону" та мають надії, що Русин, за якого вони уже запропонували 2 мільйони євро допоможе їм у реалізації задуманого. Зоря у свою чергу розцінює форварда у 3 мільйони євро.

До того ж Назарієм активно цікавиться донецький Шахтар, в стані якого травмувався основний нападник Лассіна Траоре. Головний тренер "гірників" Патрік ван Лаувен добре знайомий із вміннями Русина, тому залюбки б хотів побачити його у команді. Та от донецький клуб спростовує, що перемовини між Шахтарем та Зорею щодо нападника перейшли у просунуту стадію, тому його трансфер до стану "кротів" є досить малоймовірним.

Назарію все ж не час засмучуватись, оскільки у Європі з'явився ще один претендент – Русином зацікавився неназваний клуб із бельгійського чемпіонату. Варто відзначити, що стала трампліном у топові чемпіонати не для одного українця, зокрема після виступів у Бельгії до більш іменитих клубів перебралися такі гравці, як: Руслан Маліновський (Аталанта, Марсель, Дженоа), Роман Яремчук (Бенфіка) та Микола Кухаревич (Свонсі). Можливо, така доля спіткає і Назарія.

Виступи Русина

Назарій – вихованець київського Динамо, де і розпочалась його професійна кар'єра. У стані "біло-синіх" форвард провів 41 матч, в яких забив 9 голів та віддав 3 асисти.

Період перебування Русина у стані "бобрів" переплітався із багатьма орендами. Зокрема, Назарій встиг тимчасово пограти за Зорю, Дніпра-1, Чорноморець та польську Легію (не зміг себе добре проявити через проблеми із характером).

Та от початку минулого сезону Назарій став повноцінним гравцем Зорі, яка заплатили за форварда 250 тисяч євро. Під керівництвом Патріка ван Леувена, який використовував його на позиції вінгера, Русин став найкращим бомбардиром луганського колективу в минулому чемпіонаті (13 голів). У результаті, Назарій отримав виклик до збірної України.