Клуб Бундесліги ганебно дискваліфікували з Кубка Німеччини за грубе порушення правил

Німецький футбольний союз прийняв рішення призначити Вольфсбургу технічну поразку і виключити клуб з Кубка Німеччини в цьому сезоні. Причиною стало порушення футбольних правил.

У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Німеччини Вольфсбург на виїзді впевнено здолав Пройссен (3:1).

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Проте господарі помітили, що представник Бундесліги порушив регламент поєдинку, зробивши 6 замін замість 5 дозволених. Після розслідування Німецький футбольний союз опублікував рішення про скасування результату матчу та присудження Вольфсбургу технічної поразки (0:2).

Керівництво "вовків" ще має добу, щоб оскаржити це рішення.

Гра з Пройссен Мюнстер була дебютною в якості головного тренера Вольфсбурга для відомого в минулому центрального півзахисника Марка ван Боммеля. У 1-му турі Бундесліги "вовки" мінімально обіграли новачка еліти Бохум (1:0).

Схожий випадок

Цікаво, що в минулому сезоні таку ж помилку допустив екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека, який тоді тренував Рому. Він зробив шість замін у матчі Кубка Італії проти Верони.