Ще дві легенди Арсенала стали учасниками благодійного матчу на підтримку України

Вже не так багато часу залишилось до благодійного матчу на лондонському "Стемфорд Брідж". З'явились нові учасники поєдинку на підтримку України.

До когорти вже відомих учасників благодійного матчу доєднались ще дві легенди лондонського Арсенала – Роберт Пірес та Гаель Кліші. Тепер серед учасників поєдинку на "Стемфорд Брідж" аж 7-м "канонірів".

До теми Шевченко проти Зінченка: відомі зіркові склади на благодійний матч на підтримку України

Список учасників розширюється

Раніше стало відомо про участь Єнса Леманна, Пера Мертесакера, Патрік Вієра, Джека Вілшера та Бакарі Санья.

Відзначимо, що амбасадори UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють одне проти одного на футбольному полі. Це буде символічне протистояння минулого та теперішнього збірної України.

Усі виручені кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який у березні 2022 року зруйнували окупанти.



Гаель Кліші / Фото з інстаграму Game4Ukraine



Роберт Пірес / Фото з інстаграму Game4Ukraine

Нагадаємо, що благодійний матч на підтримку України відбудеться вже 5 липня на домашній арені лондонського Челсі.

І Кліші, і Перес раніше виступали за Арсенал. Кліші протягом 8 років виступав за "канонірів", коли у 2003-му перейшов із французького Канна. Натомість Пірес виступав за лондонський клуб із 2000-го по 2006-й.