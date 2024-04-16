Менеджер Усика розповів, як впливає на українця треш-ток від Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі 18 травня на "Kingdom Arena" проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу. Наразі обидва боксери знаходяться у тренувальних таборах, де готуються до епохальної битви.

Проте, якщо український чемпіон робить це майже повністю в закритому режимі та концентрується на поєдинку, то "Циганський король" продовжує поводитися епатажно. Він постійно намагається зачепити Олександра Усика, звертаючись до нього у притаманному для себе зневажливому стилі.

До теми "Вже зовсім скоро": Тайсон Ф'юрі продовжує застосовувати треш-ток до Усика

Марна трата часу від Ф'юрі

Менеджер українського боксера Егіс Клімас зізнався, як впливає на Олександра Усика треш-ток від володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі. За його словами, намагання вивести з рівноваги українця не приносять жодного ефекту.

Висловлювання Ф'юрі взагалі не впливають на Усика. Зовсім ніяк. Він навіть не слухає, що хтось йому говорить. Усик не думає про це. Ви можете сказати йому все, що захочете, але він не думає про це. Він це не слухає. Тим більше коли йому щось говорять люди на кшталт Тайсона Ф'юрі,

– сказав Клімас.

Ба більше, Егіс заявив, що український чемпіон просто зосереджений на собі, і його навіть не хвилює, що Ф'юрі робитиме на рингу.

Олександр знає, що він буде робити на рингу. Він зупинить Тайсона Ф'юрі,

– додав менеджер.

. Раніше щодо треш-тока британця висловлювався колишній чемпіон світу Карл Фроч. Він вважає, що така поведінка Тайсона Ф'юрі може зіграти з ним злий жарт

Нагадаємо, що у столиці Саудівської Аравії під час бою Усик – Фюрі на кону будуть стояти пояси WBC, WBA, WBO та IBF. Переможець стане першим абсолютом хевівейту за останню чверть століття.