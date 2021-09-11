Кличко чи Усик: Джошуа назвав найважчого суперника у своїй кар'єрі
Джерело:iFL TV
Олімпійські чемпіони 2012 року Ентоні Джошуа та Олександр Усик зустрінуться у ринзі 25 вересня. Прогнозують, що Усик може стати найбільшим випробуванням у кар'єрі Джошуа. Та британець не погоджується.
Джошуа: Усик, ймовірно, другий
31-річний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа вважає, що найважчий його поєдинок був проти Володимира Кличка. Ентоні переміг українця технічним нокаутом у 2017 році.
До речі Найгірше відчуття: Джошуа вперше розповів про те, що сталося в бою з Кличком
Ні, Володимир Кличко, на мою думку. Різні стилі, повністю різні стилі. Але я думаю, на папері: десятирічне царювання у ранзі чемпіона світу у важкій вазі, домінування у дивізіоні, 60 поєдинків, хід через покоління... Коли він перейшов у профі? Він домінував дуже довгий час. І добре спрацював. Тому для мене Кличко – це боєць найвищого рівня, а Усик, ймовірно, другий,
– сказав Джошуа.
- Усик 25 вересня у Лондоні спробує завдати Джошуа другої поразки в кар'єрі й стати чемпіоном світу.
- Боксери проведуть бій на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Усі квитки на вечір боксу у Лондоні вже продані.
- Якщо Джошуа програє поєдинок, то боксерами доведеться провести реванш. Водночас реванш не передбачений на випадок поразки українця.
- Усик може стати тільки третім боксером після Евандера Холіфілда та Девіда Хея, який вигравав титул чемпіона світу у першій важкій та важкій вагах.