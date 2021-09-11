Кличко чи Усик: Джошуа назвав найважчого суперника у своїй кар'єрі

Олімпійські чемпіони 2012 року Ентоні Джошуа та Олександр Усик зустрінуться у ринзі 25 вересня. Прогнозують, що Усик може стати найбільшим випробуванням у кар'єрі Джошуа. Та британець не погоджується.

Джошуа: Усик, ймовірно, другий

31-річний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа вважає, що найважчий його поєдинок був проти Володимира Кличка. Ентоні переміг українця технічним нокаутом у 2017 році.

До речі Найгірше відчуття: Джошуа вперше розповів про те, що сталося в бою з Кличком

Ні, Володимир Кличко, на мою думку. Різні стилі, повністю різні стилі. Але я думаю, на папері: десятирічне царювання у ранзі чемпіона світу у важкій вазі, домінування у дивізіоні, 60 поєдинків, хід через покоління... Коли він перейшов у профі? Він домінував дуже довгий час. І добре спрацював. Тому для мене Кличко – це боєць найвищого рівня, а Усик, ймовірно, другий,

– сказав Джошуа.