"Вбивство мирних жителів – звичайна справа для Путіна": Кличко розніс російського диктатора
Джерело:твітер Володимира Кличка
Один з найкращих важковаговиків в історії боксу Володимир Кличко прокоментовав черговий злочин держави-терориста. Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні.
Росія, наче серійний убивця, який відчув "запах крові", не зупиняється у своїй жорстокості. Чергового ракетного удару терорестична держава завдала по Україні 29 грудня.
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Путін – злочинець
Колишній об'єднаний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Володимир Кличко гостро відреагував на ракетну атаку росіян. Легендарний боксер дав оцінку діям міжнародного злочинця, який засів у Кремлі.
Цього ранку Росія атакувала Україну більш ніж 120 крилатими ракетами. Знищення інфраструктури та вбивство мирних жителів – звичайна справа для Путіна. Для решти людства це злочин",
– написав Кличко у Twitter.
Ракетний удар Росії 29 грудня
- Нагадаємо, вранці 29 грудня Росія із загальної кількості літаків та кораблів, які окупанти вивели на масований удар, могла запустити понад 120 ракет.
- В результаті террористи запустили по Україні 69 ракет, 54 з яких збила українська ППО.
- У Києві внаслідок падіння ракет було пошкоджено три приватних будинки. Постраждали четверо людей, серед них – 14-річна дівчинка.
- Потужні вибухи пролунали у Львові, де окупанти пошкодили один з об'єктів енергетичної інфраструктури.
- На Одещині та Харківщині теж є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
- Одна з ворожих ракет також прилетіла у будинок на Івано-Франківщині. На щастя, ракета не вибухнула і минулося без жертв та постраждалих.