"Вбивство мирних жителів – звичайна справа для Путіна": Кличко розніс російського диктатора

Один з найкращих важковаговиків в історії боксу Володимир Кличко прокоментовав черговий злочин держави-терориста. Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні.

Росія, наче серійний убивця, який відчув "запах крові", не зупиняється у своїй жорстокості. Чергового ракетного удару терорестична держава завдала по Україні 29 грудня.

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Путін – злочинець

Колишній об'єднаний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Володимир Кличко гостро відреагував на ракетну атаку росіян. Легендарний боксер дав оцінку діям міжнародного злочинця, який засів у Кремлі.

Цього ранку Росія атакувала Україну більш ніж 120 крилатими ракетами. Знищення інфраструктури та вбивство мирних жителів – звичайна справа для Путіна. Для решти людства це злочин",

– написав Кличко у Twitter.

Ракетний удар Росії 29 грудня