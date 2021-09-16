Кличко не допомагав: стали відомі деталі підготовки Усика до бою з Джошуа
16 вересня 2021 , 20:42Читать новость на русском
Джерело:DAZN
Сергій Лапін, менеджер Олександра Усика, розповів про те, що Володимира і Віталія Кличко не було в тренувальному таборі перед поєдинком проти Ентоні Джошуа.
Бій між Усиком і Джошуа за три титули в суперважкій вазі відбудеться 25 вересня в Лондоні.
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"Усик активно працював в тренувальному таборі. Він покаже Джошуа, хто є найкращим боксером. Йому допомагає Анатолій Ломаченко.
Що стосується братів Кличків, то їх в таборі не було. В Олександра своя історія, яку він продовжує писати. Зараз він в суперважкій вазі, і він в оптимальних фізичних і психологічних кондиціях для бою проти Джошуа", – зазначив Лапін.
Усик – Джошуа: що відомо про бій
- Британець проведе другий захист титулів WBA, WBO, IBF після того, як повернув їх у реванші з Енді Руїсом-молодшим.
- Якщо Джошуа програє бій, то боксери проведуть реванш. У випадку поразки Усика реванш не передбачений контрактом.
- Для Усика це тільки третій бій у важкій вазі. Українець ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Усик та Джошуа – олімпійські чемпіони 2012 року.