Ексвласника футбольного клубу Шальке підозрюють у співпраці із країною-терористом. Раніше за цю команду виступав гравець збірної України.

Німецький бізнесмен Клеменс Теніс потрапив у серйозний скандал. Відомі закордонні ЗМІ стверджують, що функціонер роками працював в інтересах очільника Кремля Владіміра Путіна.

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З 2001 по 2020 роки Клеменс був головою наглядової ради Шальке. А з 2006 року титульним спонсором команди стала російська провладна компанія "Газпром".

Тісні стосунки із Путіним

Увесь цей час Теніс мав тісні стосунки із Путіним та, як стверджує джерело, "дарував диктатору свинячу рульку при кожній зустрічі". При цьому у 2017 році вже після початку війни на матчах Шальке пускали рекламу "Північного потоку-2".

Хоча цей проєкт на той момент ще не був узгоджений владою країни. В самій же Німеччині тоді активно висловлювати занепокоєння через залежність від російського газу,.

Клеменс Теніс – 67-річний німецький підприємець із місте Реда-Віденбрук. Він є засновником компанії Tönnies Holding, яка є лідируючою у Німеччині в сфері продажу м'яса. У 2022 році видання Forbes оцінювало статки Тенісу в 1,6 мільярда євро.

Також на матчі Шальке пускали на VIP-трибуни різних бізнесменів та політиків зі списку, який формував офіс "Газпрому" в Берліні. Сам Клеменс відкрив бізнес в Росії і нарощував там потужності у сфері торгівлі м'ясом.

Як Теніс відхрестився від Росії

Завдяки тісним стосункам із владою Росії Тенісу вдалось взяти кредити у російських установах на понад 100 мільйонів євро. Втім через рік після повномасштабного вторгнення окупантів в Україну бізнесмен змінив позицію.

Німець акцентує, що ніколи не мав особистих стосунків із Путіни. Ба більше, після 2022 року він закрив свій бізнес у Росії, а його м'ясокомбінат у Німеччині дав роботу десяткам біженців з України.

. З 2017 по 2019 роки за Шальке виступав гравець збірної України Євген Коноплянка. Вінгер за цей час забив 13 голів у 78 матчах та став срібним призером Бундесліги.