Київське Динамо у своїх соцмережах використало фотографію вболівальників російського клубу

Київське Динамо розпочало продаж абонементів на матчі команди в новому сезоні. От тільки для ілюстрації використали фотографію вболівальників російського клубу.

14 липня на сайті Динамо була опублікована інформація про старт продажу абонементів. Абонемент можна купити як на цілий сезон, так і на половину. Вони виконані у двох кольорах – синьому та сірому, а на ньому зображені гравці клубу (як теперішні, так і колишні), так і вболівальники з клубними шарфами.

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Інформацію про старт продажів абонементів запустили і в соціальних мережах клубу. От тільки там допустили помилки. І на фон дали фотографію з вболівальниками московського Динамо. Таку помилку висміяли вболівальники київського клубу з WBC.

"Маємо до керівництва клубу лише одне питання, дизайнера звільнять чи ви остаточно втратили відчуття реальності", – йдеться в повідомленні вболівальників Динамо.

Правда після цього на сторінках Динамо було замінено фон в повідомленні про абонементи. Там тепер лише контур НСК "Олімпійський" та вболівальників.