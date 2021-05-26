Київ-Баскет розгромив Запоріжжя в першому матчі півфінальної серії: відео

У чемпіонаті України з баскетболу у вівторок, 25 травня, стартувала півфінальна серія Суперліги. Столичний Київ-Баскет на домашньому майданчику здобув перемогу над Запоріжжям – 77:53.

Київ-Баскет – Запоріжжя 77:53 (27:10, 20:14, 13:19 17:10)

Рахунок у серії – 1:0

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Гостям вдалося переграти киян лише в третій чверті – 19:13. В інших відрізках гри Київ-Баскет повністю домінував.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник Запоріжжя Майк Кеффі, який набрав 16 очок, зробив 2 підбирання та 5 асистів. У складі Київ-Баскета більше всіх очок набрав Владислав Коренюк – 13.

Київ-Баскет – Запоріжжя відео матчу