Київ-Баскет достроково виграв регулярний чемпіонат Суперліги

Київ-Баскет здобув перемогу в домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги проти Черкаських Мавп. Завдяки перемозі кияни достроково виграли регулярний чемпіонат.

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 90:67 (18:20, 29:8, 24:23, 16:19)

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Команди провели рівну першу чверть, під час якої гостям навіть вдалося заволодіти перевагою. Але в другій 10-хвилинці Київ-Баскет оформив ключовий ривок, яким відправив суперника у нокдаун.

Команда Айнарса Багатскіса виграла чверть з рахунком 29:8. Потужна друга чверть, зокрема ривок 19:0, дозволив господарям піти на велику перерву за переваги у 19 очок.

У Мавп жодних контраргументів суперникові в цій грі не знайшлося. Київ-Баскет продовжував тримати черкасців на комфортній дистанції протягом усієї другої половини, не підпускаючи гостей ближче ніж на 15 очок.

Завдяки цій перемозі Київ-Баскет став недосяжним для переслідувачів і гарантував собі перемогу в регулярному чемпіонаті.

Кияни виграли 29 з 36 матчів сезону. У першому раунді плей-офф кияни зіграють проти Мавп, які гарантували собі 8 місце за підсумками регулярного чемпіонату.