У Києві вшанували пам'ять Валерія Лобановського: тренер помер 19 років тому – фото

Рівно 19 років тому у Запоріжжі на 64-му році життя помер легендарний тренер та футболіст Динамо Валерій Васильович Лобановський. У Києві 13 травня вшанували пам'ять Метра.
Легенди Динамо вшанували пам'ять Валерія Лобановського
Вшанувати пам'ять легендарного футболіста прийшли на Байкове кладовище у Києві, де похований тренер, та у колонади стадіону "Динамо" імені Валері Лобановського.
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Вшанувати пам'ять Лобановського прийшли легенди Динамо Володимир Безсонов, Олексій Михайличенко, Володимир Мунтян та інші.
Володимир Безсонов / Фото Динамо
Олексій Михайличенко / Фото Динамо
Представники Української асоціації футболу (УАФ) також поклали квіти до могили наставника на Байковому кладовищі та до пам'ятника Метру.
Вшанувати світлу пам'ять Лобановського приїхали головний тренер юнацької збірної України U-16 Олег Кузнецов, головний тренер юнацької збірної України U-19 Володимир Єзерський, тренери молодіжної збірної України U-21 Василь Кардаш та Віталій Рева, а також відомий ексфутболіст Владислав Ващук.
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
- Лобановський – багаторічний наставник київського Динамо, на чолі якого двічі вигравав Кубок володарів кубків і один раз Суперкубок Європи. Входить до рейтингу найкращих тренерів в історії футболу за версіями World Soccer, France Football, ESPN, УЄФА. Помер у 2002 році.