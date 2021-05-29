У Києві нагородили "Зірок хокейного року"

Українська хокейна ліга вдруге у своїй історії провела урочисту церемонію нагородження кращих гравців, тренерів, менеджерів і спортивних журналістів "Зірки хокейного року" сезону 2020/2021.
Всього церемонія передбачала 24 номінації, за перемогу в яких змагалися 57 номінантів. Визначало переможців експертне журі, до якого увійшли легендарні спортсмени, хокейні функціонери та профільні ЗМІ. До того ж в окремих номінаціях найкращих вибирали вболівальники шляхом голосування, а також капітани, асистенти і тренери клубів УХЛ.
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Крім номінацій також була визначена і символічна збірна чемпіонату УХЛ сезону 2020/21, в яку увійшли: воротар Дмитро Кубрицький, захисники Пилип Пангелов-Юлдашев та Сергій Дорофєєв, нападники Андрій Денискін, Андрій Міхнов та Андрій Сигарьов.
До того ж уболівальники в голосуванні на сайті УХЛ визначили кращу шайбу сезону – її автором став перший канадець в історії чемпіонатів України з хокею Шейн Хеффернан.
Відео шайби Шейна Хеффернана
Окрему нагороду в номінації "Відкриття року" отримала нова льодова арена Mariupol Ice Center в Маріуполі, яка прийняла стартовий матч сезону між Маріуполем та Соколом.
Переможці номінацій церемонії нагородження "Зірки хокейного року"
- Кращий новачок: Богдан Панасенко (Дніпро);
- Кращий тренер: Олег Шафаренко (Сокіл);
- Кращий воротар: Дмитро Кубрицький (Сокіл);
- Кращий захисник: Пилип Пангелов-Юлдашев (Донбас);
- Кращий нападаючий оборонного плану: Віктор Туркін (Донбас);
- Кращий нападник: Андрій Денискін (Кременчук);
- Кращий бомбардир: Андрій Сигарьов (Донбас);
- Кращий молодий гравець: Артем Грабовецький (Білий Барс);
- Кращий ветеран: Роман Благой (Білий Барс);
- Кращий легіонер: Андрій Сигарьов (Донбас)
- Золота шайба: Шейн Хеффернан (Крижані Вовки);
- Золотий свисток: Андрій Кіча та Олександр Паламар;
- Залізна людина: Руслан Ромащенко (Краматорськ) і Андрій Стельмах (Крижані Вовки);
- Золота ключка: Андрій Міхнов (Сокіл);