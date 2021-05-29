У Києві нагородили "Зірок хокейного року"

29 травня 2021 , 16:53
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Джерело:

УХЛ

Українська хокейна ліга вдруге у своїй історії провела урочисту церемонію нагородження кращих гравців, тренерів, менеджерів і спортивних журналістів "Зірки хокейного року" сезону 2020/2021.

Всього церемонія передбачала 24 номінації, за перемогу в яких змагалися 57 номінантів. Визначало переможців експертне журі, до якого увійшли легендарні спортсмени, хокейні функціонери та профільні ЗМІ. До того ж в окремих номінаціях найкращих вибирали вболівальники шляхом голосування, а також капітани, асистенти і тренери клубів УХЛ.

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Крім номінацій також була визначена і символічна збірна чемпіонату УХЛ сезону 2020/21, в яку увійшли: воротар Дмитро Кубрицький, захисники Пилип Пангелов-Юлдашев та Сергій Дорофєєв, нападники Андрій Денискін, Андрій Міхнов та Андрій Сигарьов.

До того ж уболівальники в голосуванні на сайті УХЛ визначили кращу шайбу сезону – її автором став перший канадець в історії чемпіонатів України з хокею Шейн Хеффернан.

Відео шайби Шейна Хеффернана

Окрему нагороду в номінації "Відкриття року" отримала нова льодова арена Mariupol Ice Center в Маріуполі, яка прийняла стартовий матч сезону між Маріуполем та Соколом.

Переможці номінацій церемонії нагородження "Зірки хокейного року"

  • Кращий новачок: Богдан Панасенко (Дніпро);
  • Кращий тренер: Олег Шафаренко (Сокіл);
  • Кращий воротар: Дмитро Кубрицький (Сокіл);
  • Кращий захисник: Пилип Пангелов-Юлдашев (Донбас);
  • Кращий нападаючий оборонного плану: Віктор Туркін (Донбас);
  • Кращий нападник: Андрій Денискін (Кременчук);
  • Кращий бомбардир: Андрій Сигарьов (Донбас);
  • Кращий молодий гравець: Артем Грабовецький (Білий Барс);
  • Кращий ветеран: Роман Благой (Білий Барс);
  • Кращий легіонер: Андрій Сигарьов (Донбас)
  • Золота шайба: Шейн Хеффернан (Крижані Вовки);
  • Золотий свисток: Андрій Кіча та Олександр Паламар;
  • Залізна людина: Руслан Ромащенко (Краматорськ) і Андрій Стельмах (Крижані Вовки);
  • Золота ключка: Андрій Міхнов (Сокіл);
     
Автор: Ігор Саджениця