У Китаї можуть скасувати турніри WTA через скандальну справу зі зниклою тенісисткою
Джерело:CNN
У Жіночій тенісній асоціації відреагували на скандальну справу щодо експершої ракетки світу Пен Шуай. Раніше спортсменка звинуватила колишнього віцепрем'єра Китаю у сексуальних домаганнях, після чого зникла.
У WTA налаштовані рішуче
Глава WTA Стів Саймон заявив, що наразі відносини з Китаєм перебувають на роздоріжжі.
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Також Саймон наголосив, що наразі асоціація готова пожертвувати бізнесом заради прав жінок.
Нам потрібно почати з того, щоб приймати відповідні рішення та не йти на компроміси. Без сумніву, ми готові відмовитися від нашого бізнесу у Китаї та впоратися з усіма складнощами, які виникнуть через це. Тому що це більше, аніж бізнес,
– запевняє очільник WTA.
Наступного року в Китаї заплановано 10 турнірів WTA, до яких входить Підсумковий чемпіонат. Ця угода про проведення WTA Finals у Китаї має принести організації 1 млрд доларів.
Секс-скандал у Китаї:
- Пен Шуай опублікувала заяву, в якій звинуватила колишнього віцепрем'єра Держради Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях.
- Після видалення її публікації сама Пен не з'являлася онлайн, а всі згадки про неї блокувалися та видалялися.
- Китайський державний телеканал CGTN опублікував лист від імені Шуай, адресований Стіву Саймону. У ньому тенісистка спростовувала звинувачення у сексуальному насильстві.
- Ця заява ще більше занепокоїла президента WTA. Також Жіноча тенісна асоціація вимагає незалежних і підтверджених доказів того, що Пен в безпеці.
- Китайка у 2014 році була першою ракеткою світу у жіночому парному розряді. На її рахунку перемоги у двох турнірах Grand Slam у парі з тайванською тенісисткою Се Шувей.
- В одиночному розряді вона підіймалася на 14-й сходинку світового рейтингу.