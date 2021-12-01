Китай офіційно втратив тенісні турніри через справу Пен Шуай про сексуальне насильство

Жіноча тенісна асоціація офіційно оголосила про тимчасову відмову від турнірів у Китаї. Таким чином WTA відреагувала на справу китайської тенісистки Пен Шуай.

Керівництво Китаю не залишило WTA вибору

Глава WTA Стів Саймон повідомив, що організація відмовляється від проведення жіночих турнірів у Китаї та Гонконгу.

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Якщо впливові люди можуть придушувати голоси жінок та замітати під килим звинувачення у сексуальному насильстві, то основа WTA – рівність для жінок – значно постраждає. Я не можу припустити, щоб таке сталося з WTA та її гравцями,

– заявив Саймон.

Він повідомив, що отримав підтримку від Ради директорів WTA та оголосив "про негайне призупинення всіх турнірів у Китаї, включаючи Гонконг".

"Я не можу з чистою совістю просити наших спортсменок виступати там, де Пен Шуай не має можливості вільно доносити свої думки і, як здається, змушена була відкликати свої звинувачення. І з огляду на нинішню ситуацію я дуже побоююся ризиків, з якими наші гравці та працівники можуть зіткнутися, якщо ми проведемо турніри в Китаї у 2022-у", – зазначив глава WTA.

Стів Саймон додав, що в тенісних спільнотах Китаю та Гонконгу багато професіоналів, які повинні пишатися своїми досягненнями. Однак WTA чекає на правильну реакцію Китаю у скандалі з Пен Шуай.

Але поки Китай не зробить тих кроків, які ми просили, ми не можемо ризикувати нашими гравцями та працівниками. Керівництво Китаю не залишило WTA вибору. Але я зберігаю надію, що наші заклики будуть почуті і влада Китаю вживе заходів,

– йдеться у заяві.

Що відомо про справу Пен Шуай

Китайська тенісистка Пен Шуай у листопаді звинуватила колишнього віцепрем'єра Держради Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях.

Згодом публікація тенісистки зникла, як і сама спортсменка. Китайський державний телеканал CGTN опублікував лист від імені Шуай. У ньому тенісистка буцімто спростовувала звинувачення у сексуальному насильстві.

Однак у WTA не повірили Китаю. У відповідь президент WTA сказав, що "заява" Пен Шуай викликає у нього ще більші побоювання.

Згодом Шуай вийшла на зв'язок з МОК. Вона запевнила, що здорова та перебуває у безпеці.

Хто така Пен Шуай