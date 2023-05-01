Це якесь божевілля: український футболіст забив гол з центра поля у чемпіонаті Польщі – відео

Кирило Петров відзначився шикарним голом у Польщі. Український футболіст зірвав овації на трибунах, а ще голос коментатору.

Корона, за яку виступає колишній півзахисник Колоса Петров, поступилася Сталі з рахунком 2:1 в рамках чемпіонату Польщі. Проте український футболіст зумів потішити фанатів своєї команди, пише 24 Канал.

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Складно підібрати слова

32-річний Кирило зумів відкрити рахунок у матчі команд з нижньої частини турнірної таблиці (Корона йде на 14-му місці). Та от Петров зроби це не аби як. Український футболіст на 9-ій хвилині матчу отримав право виконати штрафний удар. Кирило не забарився, а одразу після призначення покарання футболістам Сталі вирішив швиденько розіграти стандарт. Петров моментально вистрілив по воротах суперника з центру поля, поціливши у ствір воріт та перекинувши голкіпера Сталі. Трубуни та коментатор були у шоці.

Відео неймовірного гола Петрова: