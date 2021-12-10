Кімі Райкконен розбив об стіну ексклюзивний болід перед останньою гонкою в кар'єрі: відео аварії

Фінський пілот Кімі Райкконен на гран-прі Абу-Дабі попрощається з Формулою-1. Перед гонкою "Айсмен" розбив об стіну ексклюзивний болід.

Аварія Райкконена

У команді Alfa Romeo вирішили зворушливо попрощатися з Райкконеном та Антоні Джовінацці, які йдуть з Формули-1. Перед останньою гонкою на боліді фіна з'явився особливий напис, що робить його ексклюзивним.

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Проте вікенд в Абу-Дабі розпочався невдало для чемпіона світу 2007 року. У другій практиці Райкконен розбив свій болід Alfa Romeo.

42-річний ветеран Формули-1 втратив контроль над болідом у 14-у повороті. Кімі врізався у бар'єри та розбив свій болід.

На щастя, з гонщиком все добре. Райкконен самостійно покинув болід і повідомив команді, що з ним усе гаразд.

Відео аварії Райкконена

Поки Кіммі готуватиметься до третьої практики й кваліфікації, які відбудуться 11-го грудня, механіки Alfa Romeo матимуть безсонну ніч. Команді доведеться постаратися, щоб відновити болід фіна.

. Гонка гран-прі Абу-Дабі відбудеться у неділю, 12-го грудня. Початок о 15:00.