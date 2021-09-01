Кімі Райкконен оголосив про закінчення кар'єри в Формулі-1

Легендарний гонщик Кімі Райкконен оголосив, що проводить свій останній сезон в Формулі-1. У 2007 році він став чемпіоном.

Про рішення закінчити кар'єру у Формулі-1 Кімі Райкконен сповістив на своїй сторінці в інстаграм

"Це воно. Це буде мій останній сезон у Формулі 1. Це рішення я прийняв минулої зими. Це було нелегке рішення, але після цього сезону настав час для нових речей. Незважаючи на те, що сезон ще триває, я хочу подякувати своїй родині, всім моїм командам, усім, хто бере участь у моїй гоночній кар’єрі, і особливо всім вам, великим вболівальникам, які вболівають за мене весь цей час. Формула-1 може для мене закінчитися, але в житті є ще багато чого, що я хочу відчути та насолодитися. До зустрічі", – написав Кімі Райкконен.

До теми Netflix зняв документальний фільм про Міхаеля Шумахера: трейлер та дата випуску

Кімі Райкконен, якому в кінці сезону буде 42 роки, дебютував у Формулі-1 в 2001 році на гран-прі Австралії за команду Sauber. У 2021 році він проводить свій 19-й сезон у Формулі-1.

У 2007 році він став чемпіоном Формули-1 як пілот Ferrari. До цього у 2003 та 2005 роках ставав віцечемпіоном. Тоді він виступав за команду McLaren.

У 2010 році Райкконен на два роки покинув Формулу-1, перейшовши в ралі. У 2012 році повернувся, ставши пілотом команди Lotus. після цього було і його повернення до Ferrari. З 2019 року виступає за команду Alfa Romeo.

Загалом за час виступів у Формулі-1 на рахунку Iceman (таке прізвисько має Райкконен) перемагав у 21 гонці. загалом він 103 рази потрапляв на подіум.