Розумів, що ми їдемо в пекло, – чемпіон світу з кікбоксингу про військову службу на Луганщині

Чемпіон світу з кікбоксингу Роман Щербатюк два місяці тому взяв до рук зброю аби захистити країну від російських окупантів. Тепер спортсмен планує виступити на міжнародному турнірі.

Щербатюк: Запам’ятав на все життя: "Ласкаво просимо в Попасну"

Роман розповів, як захищав Україну від російських окупантів. Титулований спортсмен встиг побувати у "гарячих точках".

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"У перший день все було хаотично. Вже 24 лютого ми поїхали на новостворений блокпост "Черкаська дамба" на підсилення поліцейських. Потім почалися організаційні процеси, через три дні було вже дуже багато людей. За 3 – 4 дні тероборона була повністю укомплектована. Нам видали зброю", – сказав кікбоксер.

Потім Роман відправився на Луганщину. Він пригадав своє перебування на передовій.

Коли ми відправилися в Луганську область, зрозуміли, що "наркомани і алкоголіки" закінчилися. Проти нас воювала добре підготовлена армія – вагнерівці, кадирівці, російські військові. Розслаблятися не можна було. Треба було щомиті бути максимально зібраними. Їхали в Попасну на БМП. Ми вперше бачили такий транспорт. Навколо вибухи, вогонь, зарево. Розумів, що ми реально їдемо в пекло. Коли побачив розбиті будинки, виникло відчуття, ніби все це якийсь сюр,

– розповів спортсмен.

Наче кадри з моторошного фільму

Передуваючи на передовій Романа огортала паніка, йому здавалося, що він головний герой фільму про війну.

"Наче цього всього не може бути насправді, наче це картинка з відеогри. Як місія-прев’ю в комп’ютерних шутерах. Зруйновано все, палає, ніч.

Коли дісталися місця висадки, почалася паніка. Сержант Вишневецький навчив мене: "Якщо чуєш свист – лягай". Під час кожного свисту я падав на землю.Я ще не розумів, далеко це чи близько. Я падав, вставав з важким рюкзаком і продовжував йти. І це теж було, наче уривки з фільму про війну. А я – персонаж.

Нас зустріли хлопці, ми дійшли до місця дислокації. Потім наш командир каже нам фразу, яку я запам’ятав на все життя: "Ласкаво просимо в Попасну"", – пригадав Щербатюк.

Із фронту на ринг, з рингу на фронт