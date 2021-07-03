У Британії телеведуча порівняла футболку збірної України з брудною плямою

Ведуча британської телепередачі "Доброго ранку, Британія" Кейт Гарравей порівняла футболку збірної України з брудною плямою. Причому зробила це в присутності посла України у Великобританії Вадима Пристайко.

Вадим Пристайко був запрошений на шоу, щоб обговорити майбутній матч Англії та України. В ефірі Гарравей сказала:

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Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи.

Грубість прозвучала після того, як Вадим Пристайко сказав ведучій, що українці дуже схвильовані, тому що національна збірна України вперше піднялася на таку висоту як чвертьфінал Євро-2020.

Глядачі передачі не зрозуміли гумору від телеведучої і завалили її сторінку в твітері критикою.

"Що вона тільки що сказала?" – написав підписник. Інший додав: "Кейт така груба". Багато користувачів соцмережі просто відзначили, що зазнали сором від її слів.

Україна – Англія: перед матчем