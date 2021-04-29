У Роналду намагаються відсудити 65 мільйонів євро за зґвалтування

Колишня модель Кетрін Майорга вимагає від футболіста Ювентуса Кріштіану Роналду компенсацію моральної шкоди за зґвалтування, факт скоєння якого не був доведений.

Модель не полишає спроб отримати величезну компенсацію від Роналду

Майорга вимагає від Роналду майже 21 млн євро за "біль і страждання, заподіяні їй в минулому", таку ж суму за "біль і страждання, які вона понесе в майбутньому" та ще 21 мільйон євро – як штрафні санкції для футболіста.

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Повідомляється, що витрати, які пов'язані зі справою Роналду, обійшлися моделі в 1,6 мільйона євро. Судові витрати склали понад 1,2 мільйона євро.

Що відомо про справу Роналду