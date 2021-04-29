У Роналду намагаються відсудити 65 мільйонів євро за зґвалтування

Колишня модель Кетрін Майорга вимагає від футболіста Ювентуса Кріштіану Роналду компенсацію моральної шкоди за зґвалтування, факт скоєння якого не був доведений.
Модель не полишає спроб отримати величезну компенсацію від Роналду
Майорга вимагає від Роналду майже 21 млн євро за "біль і страждання, заподіяні їй в минулому", таку ж суму за "біль і страждання, які вона понесе в майбутньому" та ще 21 мільйон євро – як штрафні санкції для футболіста.
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Повідомляється, що витрати, які пов'язані зі справою Роналду, обійшлися моделі в 1,6 мільйона євро. Судові витрати склали понад 1,2 мільйона євро.
Що відомо про справу Роналду
- Кетрін Майорга подала позов проти Роналду у вересні 2018 року. Вона стверджувала в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, що у 2009 році Роналду зґвалтував її у своєму пентхаусі в готелі Лас-Вегаса.
- За її версією, одразу після зґвалтування Роналду заплатив 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидав та називав їх фейком.
- У травні 2019 року суд у Лас-Вегасі закрив справу після добровільного відхилення позову з боку Майорги.
- Поліція округу Кларк штату Невада (США) офіційно заявила, що не стане визнавати Роналду фігурантом справи і висувати звинувачення щодо португальця у справі про зґвалтування Кетрін Майорги.