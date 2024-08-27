Костюк із впевненої перемоги стартувала на US Open-2024

Уночі на 27-ме серпня українські тенісистки вступили у боротьбу на US Open-2024. Цієї ночі на корт вийшла перша ракетка України Марта Костюк.

Кесслер – Костюк 0:2 (2:6, 3:6)

Поєдинок першого раунду за участю українки тривав лише 1 годину 18 хвилин. Цього було достатньо Костюк, аби оформити у двох сетах вихід у другий раунд змагань, пише 24 Канал.

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Вже із перших геймів Марта захопила лідерство, створивши собі комфортну перевагу з рахунком 1:4. Далі тенісистка із України віддала Кесслер її подачу 2:4, але це був останній гейм у цьому сеті, який виграла американка.

Сьомий та восьмий гейми залишились за Мартою – 2:6.

Другу партію Кесслер розпочала із домінування, повівши у рахунку 2:0. До середини партії представниця США не відпускала свою перевагу. Ключовим моментом сету став сьомий гейм, коли Костюк вперше у цій партії повела у рахунку 3:4. Після чого українка взяла ще два гейми та святкувала перемогу 3:6.

Марта Костюк доволі легко пройшла перше коло US Open-2024.

Відеоогляд матчу Кесслер – Костюк

Наступною суперницею Костюк буде 78-ма ракетка світу із Великої Британії Гаррієт Дарт. Тенісистки зійдуться на корті 28 серпня, орієнтовний початок матчу о 18:00 (за Києвом).