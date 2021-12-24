КДК оштрафував Динамо на 350 тисяч гривень: расизм, банери і тренерські емоції

У Будинку футболу відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, на якому було ухвалено низку важливих рішень. КДК УАФ виніс рішення щодо трьох випадків за участю Динамо в осінній частині сезону.

Динамо покарали за трьома статтями

Комітет розглянув справу щодо проявів расизму вболівальниками киян у матчі з Ворсклою 6 листопада. Київський клуб оштрафований у цій справі на 250 тисяч гривень та покараний одним домашнім матчем без фанів умовно. Випробувальний термін – до кінця цього сезону УПЛ.

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Динамо оштрафовано ще на 50 тисяч гривень за банери фанів, які ображали суперників у жовтневому матчі із Шахтарем. Донецький клуб також отримав 50 тисяч гривень штрафу за порушення такого ж характеру вболівальниками "гірників".

Також ще 50 тисяч гривень кияни мають заплатити за некоректні висловлювання помічника головного тренера Динамо Еміла Караса у бік головного арбітра матчу з Маріуполем. На тій зустрічі працював арбітр Віталій Романов.

Динамо пішло на зимову перерву на другому місці турнірної таблиці УПЛ. Відставання від лідера чемпіонату, Шахтаря, становить два очки.