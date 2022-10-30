Казав і до цього, що Джемейн є топ-боксером, – Ломаченко після переможного повернення у ринг
Василь Ломаченко тріумфально повернувся на ринг. Боксери пройшли увесь шлях у 12 раундів.
Ломаченку добряче дісталось від Джемейна Ортіса після майже річної перерви без поєдинків. Василь став тим боксером, який завдав непереможному супернику з США першої поразки у його кар'єрі, пише 24 канал.
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Ломаченко: Я радий повернутись на ринг
Усі 12 раундів прихильники спостерігали за неймовірно цікавим боксом. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Василь Ломаченко – 115:113, 116:112, 117:111. Українець тріумфально повернувся на ринг із синьо-жовтим прапором на плечах.
Я радий повернутись у ринг. Дякую за підтримку усім уболівальникам. Дякую Богу, команді та батьку. Я казав і до цього, що Джемейн є топ-боксером,
– перші слова Ломи після перемогу.
Ортіс допомагав готуватись Ломаченку до попереднього бою з Річардом Коммі. За словами українця, суперник не створив сюрпризів у спільному поєдинку.
Після чого на ринг підійнявся Девін Хейні. Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі закликав Ломаченка до спільного поєдинку.
Спершу українець пожартував із Хейні: "А він точно у легкій вазі, а не хевівейті?". Адже Девін на ринзі виглядає значно габаритнішим.
Після чого Василь погодився на кинутий виклик Хейні про бій за абсолют.