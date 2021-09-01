Казахстан нам не по зубах: Україна знову зіграла внічию у відборі на ЧС-2022 – відео

Збірна України з футболу зіграла черговий матч у відборі на чемпіонату світу 2022 року. Україна вчетверте зіграла внічию. Тільки цього разу 2:2.

Казахстан – Україна 2:2

Голи: Валіуллін, 74, 90+6 – Яремчук, 2, Сікан, 90+3

Це був перший матч для нового тренера збірної України Олександра Петракова.

Перший матч в Києві закінчився внічию 1:1.

Україна в цьому матчі зіграла у три центральні захисники (Миколенко, Матвієнко та Забарний), хоча режисери малювали схему в чотири захисники. Натомість за фланги оборони відповідали Соболь та Караваєв. Місце у воротах довірили Пятову. В центрі поля грали Зінченко та Сидорчук (Маліновський залишився в запасі). За атаку відповідали Ярмоленко, Буяльський та Яремчук. Для Ярмоленка це був 100-й матч за збірну.

Вдалий старт

Україні вдалося відкрити рахунок вже у дебюті зустрічі. На другій хвилині Караваєв навісив на Яремчука, який перебував в 25 метрах від воріт. Нападник зумів прийняти м'яч на груди, і не давши йому опуститися – пробити по воротах. М'яч залетів у кут воріт "за комірець" голкіперу. Для Яремчука це 11-й гол за збірну України.

Каркас воріт на заваді

Забитий гол ще більше додав впевненості українським футболістам. Тож вони доволі легко проходили вперед до воріт суперника. І ще до перерви могли забити декілька разів.

Перший раз казахів врятувала стійка, коли на удар наважився Соболь. Незначний рикошет – і м'яч пролетів повз голкіпера. Але не у ворота, а в штангу.

Вдруге каркас воріт врятував господарів поля, коли після прострілу Буяльського міг забивати Ярмоленко. Однак м'яч після його удару в дотик влучив у стійку. Та на цьому атака не закінчилася. На добиванні опинився Сидорчук, та після його удару м'яч потрапив у перекладину.

Рівна гра

Лише в середині першого тайму господарям поля вдалося вирівняти гру. І на 31-й хвилині завдати прицільний удар по воротах Пятова. Український голкіпер з ним впорався. Як і з рештою спроб казахів відзначитися.

А от з початку другого тайму гравці збірної Казахстану стали значно більше пресингувати українців, тож і моментів біля воріт українців стало більше.

Разом з тим в українців з'явилося більше простору попереду, і одразу двоє захисників могли забивати, вийшовши на ворота суперника. Першим в атаку вирішив піти Матвієнко, але опинившись перед Покатіловим, влучив у воротаря. За декілька хвилин вже Соболь теж змарнував свою спробу, програвши дуель супернику.

Неприємний гол

На 68-й хвилині для збірної України "продзвенів" неприємний дзвіночок. після пасу з центру поля Абат Аймбетов зумів відправити м'яч у ворота збірної України. Він протис українського захисника і пробив повз голкіпера.

Але радість казахських вболівальників була не довгою – арбітр зафіксував офсайд, згодом його підтвердив і VAR.

Та все ж за декілька хвилин Казахстан таки забив. У першому таймі проходили паси за спину Караваєву. Цього разу сталося так само – після навісу від Тагибергена Валіуллін прийняв м'яч, після чого забив.

Змарновані моменти

Одразу після цього українці двічі могли забивати. Перший раз після помилки захисників Ярмоленко опинився з м'ячем у штрафному. М'яч він скинув під удар Циганкову, але після його удару м'яч пролетів повз штангу.

Коли вже в наступній атаці Ярмоленко знову був з м'ячем у штрафному, він сам вирішив пробити – і знову м'яч пролетів повз рамку воріт.

На останніх хвилинах матчу українці пішли у масовий штурм воріт. Хоча могли й самі пропустити.

Фатальна розв'язка

Нападник Сікан вийшов на заміну на 82-й хвилині замість захисника Соболя. І на 90+3 хвилині саме його удар в метушні проштовхнути м'яч у ворота збірної Казахстану.

Та на останній хвилині Україна знову пропустила. Все майже в точності як і перший гол. Його автор – все той же Валіуллін.

Таким чином після чотирьох матчів у відборі на ЧС-2022 збірна України набрала чотири очки. Що залишає нас майже без шансів напряму потрапити на Мундіаль.

Кадрові втрати України перед Францією

Проблемою для України після матчу з Казахстаном стало те, що жовті картки отримали Миколенко та Зінченко. Це означає, що вони не зіграють проти Франції через дискваліфікації.

Відеоогляд матчу Казахстан – Україна