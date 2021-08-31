Чи зможе Петраков дебютувати з перемоги: анонс на матч відбору ЧС-2022 Казахстан – Україна

У середу, 1 вересня, збірна України розпочне осінню частину відбору на ЧС-2022 матчем проти збірної Казахстану. "Жовто-синя" збірна вирушить в гості до Казахстану. Про найголовніше перед дебютним матчем нового тренера Олександра Петракова – читайте на Спорт24.

Казахстан – Україна: головне

Що: матч відборі на чемпіонаті світу з футболу 2022

Де: Нур-Султан, "Астана Арена"

Коли: середа, 1 вересня, 17:00

Трансляція: канали "Україна", "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на Спорт 24.

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Попередня зустріч команд

Суперники не вперше перетинаються на відбіркових стадіях чемпіонатів світу. Україна виграла чотири матчі – 2:1, 2:0, 3:1, 2:1. Лише один раз казахстанські футболісти змогли уникнути поразки. Сталося це в березні нинішнього року в Києві – 1:1.

Після першої гри в Києві тренерський штаб Шевченка нищівно критикували. Тепер головною командою країни керують інші люди, отож, у них є шанс з першого ж поєдинку заслужити повагу вболівальників і фахівців.

Новий тренерський штаб України

У збірної України після Євро відбулися серйозні зміни. Андрій Шевченко і його штаб вирішили покинути команду, відмовившись продовжувати контракт з українською асоціацією футболу (УАФ).

Незважаючи на відмінний виступ на чемпіонаті Європи, де Україна дійшла до чвертьфіналу, Шевченко вирішив, що більше не хоче продовжувати роботу зі збірною. І його рішення, як видно, застало УАФ зненацька.

Керівництво організації намагалося домовитися з Сергієм Ребровим, але його не відпустив клуб. Тому довелося призначати Олександра Петракова, який відомий тим, що привів юніорську збірну України до перемоги на ЧС-2019. Інше питання, що у нього зовсім немає досвіду роботи з дорослими командами.

Навесні Україна не дуже вдало провела відбіркові матчі на ЧС. Українці тричі зіграли внічию – з Францією, Фінляндією і Казахстаном. У всіх випадках 1:1. Результати матчі з фінами і казахами, безумовно, стали розчаруванням.

Як себе почуває Казахстан?

Збірна Казахстану на даний момент займає останнє місце у своїй відбірковій групі. Нічого дивного, але є нюанси. Навесні команда Талгата Байсуфінова провела два матчі. У першому Казахстан програв на своєму полі Франції – 0:2.

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А ось далі був досить несподіваний результат. Казахстан зіграв внічию з Україною. Зустріч в Києві завершилася внічию 1:1. Зрозуміло, що українці грали краще, у них були моменти, але рахунок на табло – казахи вистояли.

Кадрові втрати України

Безвиграшна серія збірної Казахстану становить вже 15 матчів.

В України вистачає кадрових проблем: Бущан і Трубін травмовані, у Луніна – коронавірус. Так що Пятову, якмй вже оголошував про завершення кар'єри, доведеться повернутися, і, швидше за все, тепер капітан дійде до заповітної позначки "100". Благо, у матчі Шахтаря з Монако ветеран показав, що перебуває у формі.

Також не буде Попова, Марлоса, Жуніора Мораес, Супряги, Кравця, і навіть Довбика, але в цілому "польовий" склад звичний. Є і молоді потенційні дебютанти: Різник, Корнієнко, Сирота, Качараба, Сікан.

Прогноз букмекерів

В цьому матчі збірна України є явним фаворитом. У Favbet на перемогу України виставили коефіцієнт 1,52. На те, що у цьому матчі станеться сенсація, і Казахстан переможе – 7,5. Нічия у матчі – 4,15.

Щодо підсумку гри, то найбільш імовірною є перемога гостей з рахунком 0:1. На такий підсумок експерти дають коефіцієнт 5,1 (0:2 – 5,5).

Матч проти Казахстану стане першим офіційним для збірної України після Євро-2020.