Друг Зінченка по МанСіті залишився без багатомільйонного маєтку через скандальне розлучення

Кайл Вокер демонструє стабільну гру за Манчестер Сіті, але має чимало проблем в особистому житті. Як виявилось, англієць вже майже півроку живе не вдома.

Українець Олександр Зінченко провів п'ять успішних років у Манчестер Сіті з 2017-го по 2022-ий. Хавбек близько здружився із кількома гравями манкуніанців, серед яких був і Кайл Вокер.

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Романи на стороні

У самого 33-річного британця останніми роками виникає чимало проблем в особистому житті. Кайл у свої 17 познайомився з дівчиною Енні Кілнер в рідному Шеффілді.

У пари склались міцні стосунки, але одружились вони лише після 12-ти років відносин у 2021-му. Втім в офіційному шлюбі вони пробули недовго, адже Енн повідомила ЗМІ про розлучення із Кайлом.

Виявилось, що Вокер кілька разів був спійманий на романах на стороні. Ще у 2019-му пара на якийсь час розійшлась після заяв від телеведучої Лори Браун, що у неї були інтимні стосунки із Кайлом в автівці.

Згодом англієць таки заслужив вибачення від Кілнер, але у 2023-у Вокер знову опинився в епіцентрі скандалу. Цього разу відома модель Лорін Гудман заявила, що вона вагітна від Вокера.

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Залишила футболіста без будинку

Мабуть, саме це стало останньою краплею в терпінні дружини гравця. Що цікаво, ЗМІ повідомляють, що Енн виселила Кайла із його шикарного маєтку, який оцінюють в 3,5 мільйона фунтів.

Вокеру довелось знімати окреме помешкання, хоча у його будинку були басейн з водоспадом, гідромасажна ванна, футбольне поле та інші зручності. Відзначимо, що Кайл та Енн виховують трьох дітей, які після розлучення залишились із матір'ю.

Варто зазначити, що проблеми в особистому житті не заважають Вокеру показувати гру топ-рівня. За п'ять років у МанСіті правий захисник виграв 16 трофеїв, серед яких п'ять чемпіонств у АПЛ та перемога в ЛІзі чемпіонів.

. Цього сезону Кайл награв вже 27 матчів, відзначившись двома асистами. Манкуніанці ж вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів з першого місця, а в АПЛ після 20-ти турів йдуть третіми. Підопічні Гвардіоли на п'ять очок відстають від лідера Ліверпуля, але мають гру в запасі.