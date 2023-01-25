Брюгге відпустило провального конкурента Яремчука: той грав ще гірше, аніж українець

Бельгійський клуб не збирається тримати у своїй команді баласт. Футболістам, які не можуть себе зарекомендувати у команді, вказують "на двері".

Одним із таких футболістів у складі Брюгге став нападник Кайл Ларін. Бельгійський клуб вирішив не тримати незабивного форварда та попрощався з 27-річним футболістом із Канади.

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Мінус один конкурент для Романа

Канадець наступні шість місяців гратиме в оренді в іспанському Вальядоліді. По закінченню сезону Ларін може повернутися у Бельгію. Однак в орендній угоді є опція викупу футболіста.

Кайл Ларін був одним із претендентів на позицію українця Романа Яремчука, який теж, на жаль, не вражає "гольовим чуттям" у футболці Брюгге. Однак наразі тренерський штаб не виганяє з команди українського форварда.

Контракт Ларіна з Брюгге розрахований до кінця червня 2025 року. Нападник виступає за бельгійський клуб із липня 2022 року, коли перейшов у статусі вільного агента із турецького Бешикташа. Але користі новій команді майже не приніс.

Вигнаний в Іспанію футболіст зіграв за Брюгге у поточному сезоні 15 поєдинків, у яких забив лише один гол. У порівнянні, Яремчук відзначився 2 м'ячами у 21 поєдинку та віддав 3 результативні передачі.

Після цього відходу, окрім Яремчука, під рукою тренерського штабу Брюгге є ще два футболісти, які грають на позиції нападника – Ферран Ютгла Бланш (10 голів та 7 асистів у 29 матчах) та Даніель Перес (нуль матчів за основу).

Після 22-х турів Брюгге йде на 5-му місці у Лізі Жупіле, маючи у своєму активі 37 очок.

У наступному турі 29 січня Брюгге зіграє на виїзді проти Зюлте-Варегем.