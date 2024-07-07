Складається з декількох етапів, – Монзуль розповіла про навчання арбітрів роботі з VAR

Голова комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль поділилася, як проходить навчання арбітрів по роботі з системою VAR. Це процес, який складається з кількох етапів.

Катерина Монзуль ухвалила рішення завершити кар'єру футбольного арбітра. У лютому 2024 року її призначили головою комітету арбітрів Української асоціації футболу.

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Коментар Монзуль про навчання арбітрів

Голова комітету арбітрів УАФ зазначила, що всі судді проходять навчання перед тим, як виходити на поле.

Саме зараз відбувається навчання роботі із системою VAR. Воно складається з декількох етапів. Перший – вивчення VAR-хендбуку. Другий – теоретична підготовка. На цій стадії розбираються ігрові ситуації в аудиторіях, проводиться інструктаж, даються поради, як діяти польовим арбітрам, а також арбітрам VAR у тих чи інших ігрових епізодах,

– розповіла Катерина Монзуль.

Також вона описала навчання по роботі з пересувною телевізійною станцією.

"Потім відбувається навчання роботі з ПТС. Арбітри VAR ознайомлюються з тим, як діяти, що натискати під час матчу в ігрових ситуаціях. Наступний етап також пов’язаний із навчанням, причому більше з ігровими ситуаціями на футбольному полі. Арбітр приймає рішення, які б він приймав уже під час матчу. Ще один етап – робота в офлайн-режимі. Під час реальних поєдинків арбітри дивитимуться, як працюють досвідчені судді VAR", – додала Катерина Монзуль.

Відзначимо, що новий сезон в чемпіонаті України розпочнеться 3 серпня 2024 року.