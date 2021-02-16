Категорична відповідь Зорі: Кочергін міг перебратись у Бельгію

Правий півзахисник Зорі Владислав Кочергін міг перебратись у чемпіонат Бельгії. Один з місцевих клубів цікавився футболістом, але отримав відмову.

Президент Зорі Євген Геллер розповів про інтерес у розмові з журналістом Ігорем Цигаником. Однак трансфер не відбувся через фінансову сторону.

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Інтерес із Бельгії

Який саме клуб виходив на Зорю наразі не повідомляється. Але сума пропозиції не влаштувала керівництво луганської команди.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу Кочергіна у 2 мільйони євро. Контракт футболіста з Зорею розрахований до кінця червня 2022 року.

За підсумками минулого 2020 року саме Кочергін був названий найкращим гравцем Зорі. У цьому сезоні гравець провів на полі 19 матчів, у яких наколотив 6 голів, ще тричі асистував партнерам по команді.

Цікаво, що на тренувальному зборі у Туреччині, де Зоря готувалась до другого кола чемпіонату, за гравцем пильно стежили скаути трьох клубів Серії А.

У команді з Луганська Владислав виступає з 2017 року. 24-річний півзахисник є вихованцем Дніпра, де і розпочинав свою дорослу кар'єру.