Обігравши посіпаку агресорів: українка вперше у кар'єрі виграла ґрунтовий турнір серії ITF W60

Катаріна Завацька змогла тотально тріумфувати на змаганнях у Італії. Фінальна перемога видалась в рази солодшою.

Катаріна Завацька (Україна) – Юлія Готовко (Білорусь) – 2:0 (6:4, 6:2)

Українська тенісистка змогла виграти у фінальному поєдинку ґрунтового турніру серії ITF W60. У вирішальній дуелі Завацька здолала білоруську суперницю Юлію Готовко, пише 24 Канал.

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Стрімголов до цілі

Катаріна Завацька, яка нещодавно зазнала болючої поразки у фіналі іншого міжнародного турніру, голови не опустила та впевнено пішла до своєї мети. Українська тенісистка у півфіналі змагань здолала аргентинку Юлію Рієру – 2:0 (6:4, 6:3). У от у вирішальному поєдинку їй судилося позмагатися з білоруською тенісисткою, яка виступає у нейтральному статусі Юлію Готовко.

Проте труднощів такий матч не викликав в українки. Цікаво, що ця зустріч була першою між тенісистками. Проте Катаріна впевнено розклала по частинках свою суперницю, взявши над нею гору у двох сетах. Таким чином Завацька змогла тотально тріумфувати на першості, яка проходить у Брешії (Італія). Цей фінал став другим для Завацької у 2023-му році. У квітні Катаріна за крок до перемоги поступилася Сарі Цакаревич із Франції у фіналі турніру ITF W25 у Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія).

Пройшовши тернистий шлях Катаріна все ж досягла жаданого успіху, оскільки Завацька вперше у своїй кар'єрі виграла 60-тисячник ITF.