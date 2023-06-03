Вдруге у сезоні досягнула фінішної прямої: Завацька вийшла у фінал турніру ITF в Італії

Катаріна Завацька демонструє свій клас на міжнародній арені. Українська тенісистка вдруге досягає подібного результату за сезон.

Катаріна Завацька (Україна) – Юлія Рієра (Аргентина) – 2:0 (6:4, 6:3)

Українська тенісистка вийшла у фінал грунтового турніру серії ITF W60, який проходить у Брешії (Італія). Завацька досягла такого результату завдяки перемозі у півфіналі змагань, де Катаріна у двох сетах здолала Юлію Рієру з Аргентини.

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Чергова заслужена нагода

Українська тенісистка підкорює міжнародну спортивну арену, оскільки Катаріну вдруге за сезон вдалося вийти у фінал турніру ITF. Та от попередній старт на фінішній прямій Завацькій не вдався, оскільки у вирішальній дуелі за трофей у Санта-Маргеріта ді Пула (Італія) вона поступилася Сарі Цакаревич з Франції. Проте українка знову виборола собі ідентичний шанс.

Завацька пробилася до фіналу 60-тисячника, який тепер проходить у Брешії. На шляху українки до чергового вирішального матчу стала сьома сіяна Хулія Рієра з Аргентини. Поєдинок між дівчатами, які вперше зустрілися на корті, тривав майже півтори години. Катаріна здобула перемогу у двох сетах, зробивши по три брейки в кожній партії – 6:4, 6:3.

У фінальній зустрічі Завацька зустрінеться з переможницею пари, яку формує іспанка Анджела Фіта Болуда (WTA 289) та білоруска Юлія Готовко (WTA 263).