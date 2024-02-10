Хет-трик з пенальті: Катар вдруге поспіль став переможцем Кубка Азії

Збірна Катару з футболу за останні п'ять років пережила яскравий сплеск. Команда двічі виграла Кубок Азії, а також дебютувала на домашньому чемпіонаті світу.

Йорданія – Катар 1:3

Голи: Аль Наймат, 67 – Афіф, 22 (пен), 73 (пен), 90+5 (пен).

В Катарі підійшов до завершення Кубок Азії-2023. У вирішальному матчі не грали визнані лідери місцевої конфедерації накшталт Японії, Саудівської Аравії чи Південної Кореї, пише 24 канал.

До теми Суддя вилучив гравця, який їв газон під час святкування голу на Кубку Азії: провокаційне фото

Натомість вдруге поспіль у вирішальний матч вийшов Катар. "Бордові" стали тріумфаторами у 2019 році та захищали титули цього року вже на своїх полях.

Суперником підопічних Бартоломе Маркеса стала сенсаційна збірна Йорданії. Ця скромна команда жодного разу не виходила на чемпіонат світу, а на континентальних першостях не заходила далі чвертьфіналу.

На шляху до цього фіналу йорданці вибили міцний Ірак, а у півфіналі шокували явного фаворита Південну Корею (2:0). У фіналі ж підопічні марокканця Хуссейна Аммута дали гідний бій Катару.

Читайте також Вихідний для Луніна: Реал розтрощив сенсаційну Жирону з Довбиком та Циганковим – відеоогляд

Йорданія більше володіла м'ячем та частіше била по воротах опонента. Втім забити "орлам" вдалось лише раз, в середині другого тайму Аль Наймат точно замкнув подачу з флангу.

А ось катарцям на допомогу прийшла несконцентрована оборона йорданців. Господарі турніру заробили аж три пенальті за матч і кожен з них мав підстави бути поставленим. У підсумку Афіф реалізував усі три, встановивши фінальний рахунок (3:1).

Таким чином, Катар вдруге поспіль стає чемпіоном Азії. Відзначимо, що наступний головний турнір зони АФК пройде аж у 2027 році в Саудівській Аравії.