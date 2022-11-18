Пахне договорняком: Катар підкупив Еквадор, щоб перемогти у матчі-відкритті ЧС-2022

Вже 20 листопада стартує чемпіонат світу-2022 з футболу. Матч Катар – Еквадор відкриє футбольне свято у Катарі.

Навколо Мундіалю у Катарі вибухає все більше скандалів. Тепер дійшла справа навіть до футбольного матчу. Регіональний керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха повідомив шокуюючу інформацію про матч-відкриття.

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Катар показує свою "гостинність"

Поєдинок Катар – Еквадор може бути договірним. Якщо такі чутки підтвердяться підсумковим рахунком матчу, то це буде крахом чемпіонату світу-2022 вже на його старті.

Хвилює й те, що цю інформацію вже підтвердили п'ять інсайдерів. Тому чутки можуть втілитись у реальність.

Начебто Катар заплатив 7,4 мільйона доларів 8 футболістам збірної Еквадору, щоб ті мінімально програли у матчі-відкритті Мундіалю, пропустивши один гол у другому таймі (1:0). Схоже, що країна-господарка не впевнена у грі своєї національної команди.

Не виключено, що такі інсайди вплинуть на прозорість суддівства у поєдинку та на гру самих футболістів обох команд.

Чи правда це дізнатись вже 20 листопада о 18:00 за Києвом. В Україні матчі ЧС-2022 можна буде подивитись на різних платформах "Суспільного".

У групі "А" Катар зустрінеться з Еквадором, Сенегалом та Нідерландами.