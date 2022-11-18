Катар добився свого, – ФІФА підтвердила, що алкоголю на стадіонах під час ЧС не буде

За два дні до початку Чемпіонату Світу 2022 ФІФА приймає рішення заборонити продаж алкоголю на стадіонах Катару під час матчів. Також ФІФА порушила правила угоди з маркою пива.

Це зриває багатомільйонний контракт ФІФА з маркою Bedweiser, чиє пиво мало продаватися під час матчів Мундіалю. Гості турніру зможуть задовільнити себе тільки безалкогольним пивом:

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"Після переговорів між ФІФА та країною, яка прийме Чемпіонат світу, ми дійшли згоди зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників ФІФА та ліцензованих місцях, а також забрати продаж алкоголю на стадіонах під час матчів ЧС. Це не вплине на продаж Bud Zero (безалкогольне пиво), яке буде у доступі під час матчів. ФІФА та країна-господар запевняють, що стадіони та прилеглі території забезпечать приємні враження для всіх вболівальників", – йдеться у офіційній заяві ФІФА.