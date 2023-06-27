"Позиція гравців з України була доволі ясною": тенісистка з Росії вкотре підтримала українок

Жереб британського турніру WTA в Істборні звів на корті в 1/16 змагань росіянку Дар'ю Касаткіну та українку Ангеліну Калініну. На жаль, перша ракетка України не змогла перемогти.

Росіянка віддала українській суперниці лише чотири гейми та оформила вихід в 1/8 фіналу за підсумками двох сетів – 6:3 та 6:1. Вже традиційно після матчу не було жодних рукостискань.

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Касаткіна: Ми маємо приймати її та поважати

На післяматчевій пресконференції переможниця протистояння знову показала, що виступає проти агресії своєї країни у бік України. Дар'я Касаткіна із розумінням ставиться до того, що українки відмовляться подавати руку російським та білоруським колегам по корту.

На спілкуванні з журналістами пригадали момент, коли Касаткіна солідарно не стала йти до сітки, аби намагатись потиснути руку Еліні Світоліній після матчу на Ролан Гаррос. Тоді публіка освистала росіянку. Цього разу глядачі вже менш жорстко сприйняли такі позиції тенісисток.

У Франції місцева публіка неодноразово освистувала й українок, які не подавали руку після матчів із суперницями з країн-агресорів.

"Ну, звісно, було трохи важко залишати Ролан Гаррос так, адже це мій улюблений турнір. Але я розумію, що, можливо, у Франції вболівальники не так сильно залучені в ситуацію, як тут, у Великій Британії, тож це моє пояснення того, що сталося", – розповіла Касаткіна.

Росіянка закликала усіх звикнути та поставитись із розумінням до позиції українських тенісисток.

Звичайно, набагато приємніше переживати те, що я пережила зараз, тому що ситуація досить очевидна. Позиція гравців з України була доволі ясною, і ми маємо приймати її та поважати. Ми повинні це зробити і вболівальники теж повинні це прийняти. Тож звісно я була рада такій реакції тут,

– заявила російська тенісистка.

Касаткіна відкрито висловлює підтримку українським колегам по корту, попри те, що в Росії продовжує жити її сім'я та друзі. Вона боїться за їх життя, але не може підтримувати відкриту агресію божевільного Владіміра Путіна.

Відзначимо, що Касаткіна стала однією з небагатьох, яка не побоялась назвати війну своїми іменами. Інших тенісистам та тенісисткам, а особливо Аріні Соболенко слід взяти приклад із Дар'ї.