Імперські замашки: УЄФА виправдав скандальний шарф Орбана із Закарпаттям у складі Угорщини

Європейський футбольний орган виправдав дії прем'єр-міністр сусідньої для нас країни. Тепер шарф із мапою Угорщини разом з територіями сусідніх країн має стати нормальним явищем на трибунах.

У листопаді минулого року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у чергову скандальну ситуацію. "Друг Путіна" навідався до футболістів національної збірної, вдягнувши неоднозначний шарф.

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На ньому мапа Угорщина відрізняється від її сучасної території і виглядає так, як було до Першої світової війни. На цій мапі в Угорщину включені сучасні території Словаччини, Австрії, Хорватії, Сербії, Румунії та України.

Такий шарф є досить популярним серед угорських фанатів, які мріють про відновлення території Угорщини, тобто захоплення земель сусідніх держав. Через це місцева федерація футболу звернулась до УЄФА та FARE за поясненнями.

. Організація "Football Against Racism in Europe" (FARE) займається питаннями боротьби з расизмом та дискримінацією у футболі. Також однією з її функцій є контроль за банерами на стадіонах.

Європейські органи відповіли угорцям, що така мапа не є забороненою для банерів. Причина – прояв поваги до історичних територій Угорщини та солідарність із угорськими вболівальниками з інших країн.

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Втім УЄФА встановив деякі обмеження щодо банеру. На ньому має бути тільки ця мапа без зображень сучасних символів Угорщини. Крім того, допускаються лише червоний, білий та зелений кольори.

До слова, ще у 2016 році та ж організація FARE констатувала, що символ "Великої Угорщини" має ревізіоністський характер і вказує на бажання змінити сучасні кордони. Сам же Орбан аргументував свою позицію тим, що збірну його країни підтримують мадяри з інших країн.

. "Велика Угорщина" була розділена Тріанонською угодою після завершення Першої світової війни. Згідно з нею, частина територій країни дістались Чехословаччині, СРСР (згодом – Україні), Румунії, Югославії та Австрії.