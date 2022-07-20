Відомий шахіст Карлсен відмовився захищати титул чемпіона світу в матчі з представником росії

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен відмовився захищати титул чемпіона світу. Його суперником мав би стати росіянин Ян Непомнящий.

Карлсен: Я не маю жодного бажання грати

Норвежець заявив, що йому бракує мотивації. Проте кар'єру закінчувати він не збирається.

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У мене немає мотивації грати ще один матч. Я просто відчуваю, що не зможу багато чого від цього отримати, мені це не особливо подобається. І хоча я впевнений, що матч буде цікавим з історичних причин і всього цього, я не маю жодного бажання грати,

– сказав Карлсен.

Карлсен наголосив, що не збирається залишати шахи. І зазначив, що у нього попереду запланована участь у низці турнірів, які для нього є "цікавішими" за захист звання чемпіона світу з шахів.

Що означає це рішення для норвезького гросмейстера

Новим суперником росіянина Яна Нєпомнящого стане китаєць Дін Ліжень, який посів друге місце на Турнірі претендентів.

Карлсен володів чемпіонським титулом з 2013 року. Він є 16-м чемпіоном світу з шахів і перед цим чотири рази захищав це звання.

У червні FIDE запровадила новий формат Турніру претенденток серед жінок. Участь у наступному розіграші візьмуть дві представниці України – Анна та Марія Музичук.