"Карпати" – все? Нехай живуть "Карпати"?

Клуб професійного футболу Карпати зі Львова "вийшов з професійного футболу і не заявляється в аматори". Але у Львові вже готуються до презентації нового футбольного клубу Карпати.

В минулому сезоні КПФ "Карпати" (саме так юридично називається цей футбольний клуб) виступав у Другій лізі. В цей час співвласник команди Олег Смалійчук "працював над тим, щоб врятувати від загибелі головний спортивний бренд Західної України". Саме так написано на офіційному сайті Карпат.

Детальніше Карпати Смалійчука офіційно припиняють існування

"Структура власності існуючої юридичної особи – КПФ "Карпати" Львів – не дозволяла їй повноцінно функціонувати, не кажучи вже про розвиток. Другий співвласник "Карпат" роками блокував роботу клубу. Незважаючи на усі наші зусилля, за рік часу він так і не вступив в діалог", – заявив Олег Смалійчук.

Тож через рік, коли "план перезапуску клубу не вдався", керівництвом КПФ "Карпати" вирішило "вийти з професійного футболу і не заявляються в аматори". Фактично це означає, що команда, яка ще декілька років тому виступала в УПЛ, припиняє свою професійну діяльність. Залишається лише юридична особа, адже її не можуть закрити без згоди другого співвласника.

Карпати будуть жити?

Варто відзначити, що у своїй заяві Смалійчук допустив варіант, при якому футбольний клуб продовжить існування. От тільки невідомо, чи це будуть ті самі "Карпати".

Я казав це рік тому і повторюю зараз: не важливо, кому будуть належати "Карпати" – Смалійчуку чи комусь іншому. Єдине справді важливе – щоб бренд продовжував існувати і мав можливості розвиватися, навіть якщо для цього мені потрібно зробити крок в сторону. Зустрінемось на секторі,

– заявив Смалійчук.

Заява Олега Смалійчука була опублікована ввечері 14 липня. За день до цього в фейсбуці була створена сторінка "ФК Карпати Львів". На ній анонсували, що "Леви повертаються". І оголосили про товариський матч та презентацію команди. Все це відбудеться у п'ятницю, 16 липня, на стадіоні "Україна".

Як логотип для цієї сторінки використали фон колишнього герба Карпат, який в минулому сезоні передали вболівальникам КПФ "Карпати", а самі виступали під іншим логотипом.

Цілком ймовірно, що мова йде про футбольний клуб "Карпати", який заявився в Другу лігу. Тренує цю команду Андрій Тлумак, а в тренерському штабі – чимало інших відомих колишніх гравців "зелено-білих". Засновником ТОВ "ФК "Карпати" виступило підприємство "Західний Буг", яке пов’язують з львівським бізнесменом Володимиром Матківським.

У ЗМІ була інформація про те, що КПФ "Карпати" та ТОВ "ФК "Карпати" можуть "об'єднатися". Чи вдалося домовитися обом структурам про співпрацю – наразі невідомо.

Болотніков іде з "Карпат"

Однак несподіванкою стало те, що директор з розвитку Сергій Болотніков заявив, що більше не працює в "Карпатах". Він пообіцяв згодом надати більш детальнішу інформацію щодо того, що відбулося в клубі.