Карпати продали півзахисника за рекордну суму

Львівські Карпати оголосили про трансфер півзахисника Максима Хланя. Він перейшов у луганську Зорю за рекордну суму.

Джерело: офіційний сайт Карпат

Трансфер Максима Хланя став першим для Карпат у сезоні. Оголосили про перехід гравця в день його 18-ліття.

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Суми трансферу Карпати не розголошують. Але переконують, що вона може бути рекордною для команд Другої ліги, де і виступає львівський клуб.

"На відміну від багатьох інших гравців, які просто покинули клуб у важкий період, Хлань пішов адекватно і допоміг нам заробити непогані гроші – за моєю інформацією, це рекордний трансфер в історії Другої ліги. Тож сподіватимемося, що Максим зможе добитися максимальних здобутків і повністю реалізувати свій талант", – розповів виконавчий директор "клубу Ростислав Ящишин.

Окрім того, Карпати додатково отримають відсоток від наступного продажу футболіста із Зорі у третій клуб.

Відзначимо, що Максим Хлань встиг дебютувати в УПЛ минулого сезону. До цього гравець викликався до юнацької збірної України. У 2019 році Футбол 24 повідомляв, що до гравця проявляють інтерес Динамо та Шахтар, а також мадридський Реал.