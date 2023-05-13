Поразка ціною виходу в УПЛ: Карпати несподівано програли Металургу та загострили боротьбу за УПЛ

У суботу, 13 травня, Карпати приймали запорізький Металург. "Леви" зазнали першої поразки у 2023 році, яка може коштувати команді стикових матчів за вихід в УПЛ.

Карпати – Металург Запоріжжя 0:1

Гол: Векляк, 60

Вже з перших секунд Карпати на правах господаря взяли м'яч під контроль та побігли вперед. У першому таймі "леви" створили чимало моментів, але забити команді Андрія Тлумака так і не вдалось. Перша 45-хвилинка закінчилась нульовою мировою, пише 24 Канал.

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Другий тайм динамічніше розпочали гості із Запоріжжя. Що вилилось у гол на 60-й хвилині матчу. Захист Карпат недограв в епізоді після подачі зі штрафного з Векляком. Захисник Металурга головою пробив та переграв Ільющенкова. Складно сказати, хто у цьому епізоді був опікуном вихованця львівського футболу Схоже, що за Векляком не встежив Саків.

Запорізький Металург несподівано повів у рахунку 0:1. Цей гол начебто надламав господарів поля, які після виходу на поле високого Махнєва, грали переважно закиданнями на захисника, який перекваліфікувався у нападника.

До цього чудовий момент мав Хобленко. Але того дня фортуна була не на стороні "левів".

Однак цей футбол від господарів не надто нагадував обґрунтований футбол. Ці закидання легко перехоплював захист суперника. Здавалось, що такий футбол чудово підходить Металургу.

Найкращий момент у другому таймі змарнував Махнєв. Захисник не встиг замкнути передачу, опікун вибив м'яч на кутовий. За те у ворота залетів Махнєв, якому залишалось лише хапатись за голову. Неймовірна нагода не перевтілилась у взяття воріт.

Футбольний Бог був не на стороні львів'ян

Ще один момент змарнував Тлумак-молодший. Юрій відтіснив захисника, але не зміг переграти голкіпера, який класно зіграв на виході. Тлумак зберіг м'яч у межах поля, але віддав у спину Махнєву, який перебував на самоті перед воротами Металурга.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Металурга 0:1. Запорізький клуб із щасливими вигуками сприйняв перемогу. Натомість футболісти львівської команди з опущеними головами пішли у роздягальню. Усі добре розуміли, як ця поразка ускладнила їм боротьбу за стикові матчі за вихід в УПЛ. Про пряму путівку в УПЛ карпатівці вже забули.

Лиш Андрій Тлумак непорушно сидів у роздумах на лаві запасних, коли вже усі покинули футбольне поле.



Андрій Тлумак після поразки від Металурга / Скриншот із трансляції

Боротьба для "левів" триває, але завдання стоїть надскладне