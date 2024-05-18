Важлива гра для "левів": онлайн-трансляція матчу Карпати – Лівий берег

У суботу, 18 травня, відбудуться матчі Першої ліги України. В одному з них Карпати прийматимуть Лівий берег.

Гра відбудеться у Львові на стадіоні "Україна" о 13:00. "Леви" вже достроково вийшли в елітний дивізіон, але ще можуть додати у свій актив перемогу у Першій лізі, пише 24 канал.

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Боротьба Карпат за титул

За останні 5 матчів обидві команди не демонстрували певної стабільності. "Леви" мають три перемоги, одну нічию та одну поразку. У Лівого берега ситуація трошки гірше – вони два рази зіграли в нічию, два рази програли і один раз здобули перемогу.

Карпати наразі лідирують у Турнірній таблиці Першої Ліги. Вони мають 64 бали і найближчий суперник (Інгулець) відстає від них на три бали.

Лівий берег посідає третю позицію в турнірній таблиці. Вони мають 50 балів і вже не зможуть наздогнати Інгулець і мають шанс не дати наблизитись Епіцентру, хоча вже остаточно гратимуть з ним у матчах плей-оф на вихід в УПЛ.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Карпати – Лівий берег

Зазначимо, що 18 травня відбудуться також матчі Прикарпаття – Вікторія, Нива Бузова – Яруд, Агробізнес – Полтава і Епіцентр – Інгулець. Всі поєдинки заплановані на 13:00.